Ценности на $6 млн забрали разбойники с пистолетами в Армении

Крупное вооруженное ограбление произошло сегодня рано утром в Армении по дороге в аэропорт. Преступники забрали деньги и золотые слитки – в общей сложности на $6 млн, рассказали в Следкоме Армении.

Дерзкое разбойное нападение было совершено сегодня в Армении, о громком преступлении рассказали в армянском Следкоме.

В полицию позвонил родственник пострадавших. На место событий направилась полиция. На дороге по пути в аэропорт Звартноц стражи порядка нашли Hyundai Sonata, рядом с которым на тротуаре находились трое в наручниках.

Предварительно установлено, что рано утром, в районе семи часов (около 6.00 мск), вооруженная банда – не менее четырех преступников, надевших маски – остановили "Хендай" с водителем и двумя пассажирами. Бандиты заставили их покинуть машину и лечь, а затем сковали их наручниками.

"Затем, применив слезоточивый газ, они посадили всех троих в машину, похитили из уложенных в багажнике чемоданов и сумок три слитка золота весом 36 кг на сумму 1,024 млрд драмов (порядка $2,7 млн), а также 293 млн рублей, эквивалентных 1,216 млрд драмов ($3,14 млн), и скрылись"

– Следком Армении

Открыто уголовное дело.