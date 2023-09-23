Бессмысленное ограбление в Грузии: преступники получили доллар

Ограбление, достойное оказаться в рейтинге самых курьезных преступлений, было совершено в Грузии. Грабители вломились в магазин парфюмерии и "заработали" всего доллар.
Преступники совершили бессмысленное ограбление в Грузии, о случае сообщают местные СМИ.
Прошлой ночью неизвестные сумели зайти в парфюмерный магазин в Кутаиси. Его работники утром нашли выбитые окна и взломанную кассу.
Сотрудники рассказали, что с вечера в магазине было всего три лари, то есть менее $1. Других денег в помещении не оставалось. За неимением лучшего, грабители забрали их.
На месте преступления действуют правоохранители. Устанавливаются личности грабителей.