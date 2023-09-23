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Бессмысленное ограбление в Грузии: преступники получили доллар

Бессмысленное ограбление в Грузии: преступники получили доллар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ограбление, достойное оказаться в рейтинге самых курьезных преступлений, было совершено в Грузии. Грабители вломились в магазин парфюмерии и "заработали" всего доллар.

Преступники совершили бессмысленное ограбление в Грузии, о случае сообщают местные СМИ.

Прошлой ночью неизвестные сумели зайти в парфюмерный магазин в Кутаиси. Его работники утром нашли выбитые окна и взломанную кассу.

Сотрудники рассказали, что с вечера в магазине было всего три лари, то есть менее $1. Других денег в помещении не оставалось. За неимением лучшего, грабители забрали их.

На месте преступления действуют правоохранители. Устанавливаются личности грабителей.

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