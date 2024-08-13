Путин и Алиев посетили "Белый город" и кафедральный собор в Баку

Российский и азербайджанский лидеры после сегодняшней встречи посетили территорию "Белого города". Они также побывали в кафедральном соборе, а затем отправились во дворец "Гюлистан".

Президенты России и Азербайджана после прошедших в понедельник переговоров проехались вместе на автомобиле по территории "Белого города" в Баку.

Далее Владимир Путин и Ильхам Алиев отправились в кафедральный собор Святых жен-мироносиц. Там глава российского государства вручил священнослужителям в качестве подарка икону "Преображение Господне".

После этого лидеры двух стран прибыли во дворец "Гюлистан". В эти минуты там в честь президента РФ проходит прием от имени его азербайджанского коллеги.

Напомним, в воскресенье вечером российский президент прибыл в Азербайджан. Это его первая поездка в республику Южного Кавказа за последние шесть лет. Предыдущий визит состоялся осенью 2018 года.