Госвизит Путина в Азербайджан завершился

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев попрощались в Баку – государственный визит российского лидера в Азербайджан, начавшийся накануне, завершился.

Российский президент Владимир Путин завершил государственный визит в Азербайджан – глава государства попрощался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры попрощались по окончании государственного приема. Торжественное мероприятие проходило во дворце "Гюлистан" в Баку.

После приема российский и азербайджанский президенты вышли на улицу. Там Ильхам Алиев проводил Владимира Путина до его автомобиля. Главы государств пожали друг другу руки и обнялись. Президент Азербайджана также произнес "до скорой встречи".

Когда кортеж Путина тронулся, Алиев помахал вслед рукой.

В международном аэропорту Гейдар Алиев в честь президента России выстроился почетный караул. Главу российского государства провожали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД Самир Шарифов и другие официальные лица.

Напомним, госвизит Путина в Баку проходил накануне и сегодня. В понедельник состоялись переговоры, сначала в узком, потом в расширенном составе. Были подписаны российско-азербайджанские документы.