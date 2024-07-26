Опоздавшие на рейс пассажиры Fly Arystan устроили погром в аэропорту Алматы

Успокаивать пассажиров, опоздавших сегодня на рейс из Алматы в Астану, в авиагавани казахстанского мегаполиса пришлось транспортным полицейским, а опоздали они из-за сбоя в системе SMS-оповещений.

Сегодня в аэропорту южной столицы Казахстана Алматы пришлось поработать сотрудникам транспортной полиции – недовольство пассажиров, опоздавших на свой рейс в Астану, грозило перерасти в форменный погром.

Беспорядки в авиагавани устроили пассажиры авиакомпании Fly Arystan, которые, в соответствии с полученными SMS-сообщениями, приехали в аэропорт и с удивлением узнали, что их рейс уже улетел, передает Sputnik Казахстан.

"Рейс из Алматы в Астану был задержан с 09:05 до 09:25, однако из-за сбоя в системе пассажиры получили оповещение о переносе рейса на 10:55"

- авиакомпания FlyArystan

Больше всего досталось сотрудникам авиакомпании: на стойке регистрации авиарейса в них летели предметы, попавшиеся под руку опоздавшим, а самая буйная пассажирка даже сломала монитор рядом со стойкой.

Усилиями полицейских все же удалось навести порядок, в отношении самых злостных бунтарей возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, - добавили в компании.