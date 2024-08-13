Грузия не против прозрачного финансирования революций из-за рубежа – Кобахидзе

Власти Грузии в целом не против финансирования революций со стороны иностранных акторов, единственное условие – этот процесс должен протекать прозрачно, чтобы общество знало об источниках таких средств.

Иностранные организации и физлица могут финансировать даже революционные процессы в Грузии, но делать они это обязаны прозрачно, такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Конечно, мы никому не ограничиваем финансирование, кто-то может финансировать даже революционные сценарии в нашей стране. Главное, чтобы финансирование было прозрачным, чтобы общество имело полную информацию об иностранном влиянии"

– глава правительства

Кобахидзе подчеркнул, что с целью обеспечения такой прозрачности и был одобрен получивший широкий резонанс закон об иноагентах.

Премьер обратил внимание на то, что Тбилиси не отступит от своей позиции относительно безальтернативности прозрачности. По его словам, жители Грузии должны иметь самую полную информацию о том, кто, как и откуда именно финансируется в Грузии,

Закон об иноагентах в Грузии – что это такое?

Скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", который сокращенно (и неформально) называют законом об иноагентах, предполагает создание публичного реестра организаций, которые получают хотя бы 20% финансирования из заграничных источников. Речь идет об НПО и СМИ. Такие организации, проводящие влияние иностранных сил, обязаны ежегодно подавать декларацию.