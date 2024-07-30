На окраине Ставрополя тушат крупный придорожный пожар

На въезде в Ставрополь сегодня вечером вспыхнул крупный пожар – на площади свыше 5 гектаров вспыхнула трава вдоль Старомарьевского шоссе, есть угроза того, что огонь перекинется на соседние дачи, сообщили в МЧС.

Ставропольские огнеборцы тушат крупный пожар, охвативший придорожную траву вдоль Старомарьевского шоссе на въезде в краевой центр, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС РФ.

"В оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании растительности недалеко от дачного поселка. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено горение сухой растительности на площади 5 га, а также шести хозяйственных построек"

- МЧС по Ставропольскому краю

На тушение огня брошены 22 спасателя и 5 единиц специальной техники – есть реальная опасность того, что огонь может перекинуться на дома дачного кооператива, расположенные рядом с шоссе, передает "Интерфакс".