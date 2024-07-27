Smartavia сообщила о задержках авиарейсов

Российская малобюджетная авиакомпания Smartavia сегодня сообщила о задержках своих авиарейсов после авиаинцидента в аэропорту Сочи, случившемся накануне, когда при посадке самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы.

Вторая по величине российская бюджетная авиакомпания Smartavia сегодня сообщила о возможной задержке своих авиарейсов после авиапроисшествия с ее самолетом в Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Происшествие произошло накануне - при посадке самолета из Петербурга в аэропорту Сочи самолет компании коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы (ВПП), стало известно сегодня. От полетов авиалайнер отстранили, передает ТАСС.

"В связи с отстранением самолета от выполнения полетов, для оценки степени повреждения, авиакомпания Smartavia вынуждена пересмотреть свое расписание на ближайшее время. Некоторые рейсы по маршрутной сети будут задержаны в отправлении. Для выполнения регулярного рейса из Сочи было предоставлено резервное воздушное судно"

- пресс-служба Smartavia

Тип самолета в сообщении не указывается, известно лишь, что на его борту при посадке находились 189 пассажиров и семь членов экипажа, к счастью, обошлось без пострадавших. Сочинская транспортная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов

Сам авиалайнер проверяет комиссия Росавиации, она оценит степень его повреждения и установит причины авиапроисшествия, также в Сочи вылетели технические специалисты авиакомпании, добавили в ее пресс-службе.