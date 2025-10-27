Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Папой Римским

Аллахшукюр Пашазаде в ходе поездки в Ватикан провел встречу с Папой Римским. В частности, стороны обсудили возможный визит Льва XIV в Баку.

В Ватикане прошла встреча председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюра Пашазаде и Папы Римского Льва XIV. Об этом пишут 1 ноября азербайджанские СМИ,

В ходе разговора глава УМК передал главе Римско-католической церкви приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой.

Он также отметил значение деятельности Фонда Гейдара Алиева в Ватикане в последние годы и рассказал о строительстве второй католической церкви в республике Южного Кавказа.

Кроме того, Пашазаде обратил внимание на то, что возможный визит Льва XIV в Азербайджан был бы большой честью.

В свою очередь, Папа Римский подчеркнул, что заинтересован в посещении Баку. Он уточнил, что намерен согласовать это в своем рабочем графике.