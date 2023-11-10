Потоп в Анапе: месячная норма осадков выпала за 4 часа

Мощный залповый дождь с градом в Анапе привел к подтоплениям. За 4 часа в городе выпала норма осадков за месяц.

Эти утром в Анапе подтопило многие улицы - за четыре часа на город обрушилась месячная норма осадков.

"За 4 часа в Анапе выпала месячная норма осадков. Сегодня ночью на курорт обрушилась стихия. Из-за залпового дождя в сочетании с градом вода не успевает уходить, скапливается в низинных участках"

– администрация курорта

При этом дождь продолжается, по прогнозам, он будет лить весь день. Сообщается, что в некоторых районах наблюдаются проблемы с электричеством, часть улиц города превратилась в бурлящие реки, местами залповый ливень привел к протеканию крыш.

Из-за непогоды автомобилистов в Анапе просят не выезжать на личном транспорте без необходимости.

Штормовое предупреждение действует до конца суток.