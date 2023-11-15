Пострадавших от шторма на Кубани ждут выплаты

Около 25 млн рублей получат от властей Краснодарского края пострадавшие в результате шторма. Кроме того, пострадавшим будет оказана помощь по налаживанию быта – сушке вещей, колке дров, мелкому ремонту.
«Говорить об ущербе [инфраструктуре] пока рано, оценка масштабов повреждений ведется. Выплаты людям, предварительно, составят порядка 25 млн рублей, комиссии заканчивают работу. Ожидаем, что на следующей неделе начнем первые выплаты людям»
– депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
Далее он отметил, что в регион поступает гуманитарная помощь, в состав которой входят предметы первой необходимости и питьевая вода.
Отметим, что тем, у кого дома частично пострадали, будет выделяться субсидия в размере 50 тыс. рублей, тем, кто остался без жилья дадут 100 тыс рублей.