Пострадавших от шторма на Кубани ждут выплаты

Власти Кубани направят пострадавшим от шторма финансовую поддержку. В частности, тем, кто лишился дома, дадут по 100 тыс рублей.

Около 25 млн рублей получат от властей Краснодарского края пострадавшие в результате шторма. Кроме того, пострадавшим будет оказана помощь по налаживанию быта – сушке вещей, колке дров, мелкому ремонту.

«Говорить об ущербе [инфраструктуре] пока рано, оценка масштабов повреждений ведется. Выплаты людям, предварительно, составят порядка 25 млн рублей, комиссии заканчивают работу. Ожидаем, что на следующей неделе начнем первые выплаты людям»

– депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Далее он отметил, что в регион поступает гуманитарная помощь, в состав которой входят предметы первой необходимости и питьевая вода.

Отметим, что тем, у кого дома частично пострадали, будет выделяться субсидия в размере 50 тыс. рублей, тем, кто остался без жилья дадут 100 тыс рублей.