Плюс 41 - выходные в Краснодаре будут рекордно жаркими

Экстремальная жара накроет в выходные Краснодарский край. В Краснодаре воздух прогреется до 41 градуса. Такая жара продлится до начала новой недели.
В воскресенье в Краснодаре жара достигнет пика, столбики термометров покажут плюс 41. На следующей неделе погода постепенно начнет приходить в норму.
Предупреждение, связанное с жарой действует на Кубани с 4 по 6 августа. Сегодня в краевом центре плюс 35, однако в выходные жара усилится, синоптики ожидают 41 градуса в воскресенье и новых температурных рекордов.
Дождей в ближайшее время не прогнозируется. Нормализация погоды случится на следующей неделе, считают в центре погоды «Фобос».