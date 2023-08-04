Плюс 41 - выходные в Краснодаре будут рекордно жаркими

Опубликовано: 14:24, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экстремальная жара накроет в выходные Краснодарский край. В Краснодаре воздух прогреется до 41 градуса. Такая жара продлится до начала новой недели.

В воскресенье в Краснодаре жара достигнет пика, столбики термометров покажут плюс 41. На следующей неделе погода постепенно начнет приходить в норму.

Предупреждение, связанное с жарой действует на Кубани с 4 по 6 августа. Сегодня в краевом центре плюс 35, однако в выходные жара усилится, синоптики ожидают 41 градуса в воскресенье и новых температурных рекордов.

Дождей в ближайшее время не прогнозируется. Нормализация погоды случится на следующей неделе, считают в центре погоды «Фобос».