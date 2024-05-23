Вестник Кавказа

Пять человек пострадали во время взрыва в жилом доме в Чечне

Пять человек пострадали во время взрыва в жилом доме в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате взрыва в доме в Чечне пострадали пять человек. Всех пострадавших госпитализировали, ведется расследование произошедшего.

В четверг, 30 мая, в жилом доме в Чечне взорвался газ. Об этом информируют городские экстренные службы.

В результате взрыва пострадали пять человек – четверо несовершеннолетних и один взрослый. Всех их отвезли в больницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)"

– СУ СКР по региону

Следствие полагает, что взрыв произошел после утечки газа из резинового шланга.

Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего.

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