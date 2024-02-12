Арестован хозяин столовой в Дагестане, где отравилось более 30 человек

После отравления более трех десятков человек в столовой в Дагестане возбудили уголовное дело. Все обстоятельства дела устанавливаются, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело было возбуждено в отношении владельца столовой в Дагестане, где в феврале отравилось более 30 человек. Из них 16 были госпитализированы.

«9 февраля 2024 обвиняемый сбыл продукцию 33 гражданам, среди которых были несовершеннолетние. В результате употребления данной пищи здоровью потерпевших был причинен вред, в том числе одному из них — тяжкий вред»

– прокуратура Дагестана.

Следствием остановлено, что в феврале за медицинской помощью обратились более 30 человек, ранее посещавших местную столовую. Всем потерпевшим был поставлен диагноз "кишечная инфекция". Госпитализировано было 16 человек. В их числе были дети.

После инцидента в общепите власти приняли ряд мер предосторожности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Была проведена проверка санитарно-гигиенических условий в других заведениях общепита, а также усилен контроль за качеством продуктов питания.