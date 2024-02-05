Вестник Кавказа
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Массовым отравлением в Дагестане заинтересовался Следком

Массовым отравлением в Дагестане заинтересовался Следком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовое отравление майонезом произошло в Казбековском районе. Инцидентом заинтересовался Следком, который возбудил уголовное дело.

Массовое отравление кишечной инфекцией жителей Казбековского района Дагестана привело к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

На выходных к врачам с жалобами обратились свыше 30 человек. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Все заболевшие питались в столовой возле медресе. В больнице остаются 16 человек, в том числе дети в возрасте от 6 до 17 лет.

Отмечается, что инцидентом заинтересовался Следком, который возбудил уголовное дело по части 1 статье 238 УК РФ.

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