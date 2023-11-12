Озеленение в Ставрополе: еще 300 деревьев высадят на городских улицах

Три сотни деревьев украсят улицы Ставрополя в ближайшие две недели. Высаживать будут как лиственные, так и хвойные.
Новые деревья продолжают высаживать в Ставрополе в рамках работ по городскому благоустройству, рассказали в мэрии.
На новом этапе планируется украсить краевую столицу 300 деревьями:
- кленами;
- липами;
- елями;
- платанами.
Высаживать на улицах города их начнут во вторник 28 ноября. К середине первого зимнего месяца работы будут завершены. На прошлой неделе во дворах жилых домов в Октябрьском районе высадили различные лиственные деревья, включая липы и рябины.
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