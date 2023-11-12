Вестник Кавказа

Озеленение в Ставрополе: еще 300 деревьев высадят на городских улицах

Пиния
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три сотни деревьев украсят улицы Ставрополя в ближайшие две недели. Высаживать будут как лиственные, так и хвойные.

Новые деревья продолжают высаживать в Ставрополе в рамках работ по городскому благоустройству, рассказали в мэрии.

На новом этапе планируется украсить краевую столицу 300 деревьями:

  • кленами;
  • липами;
  • елями;
  • платанами.

Высаживать на улицах города их начнут во вторник 28 ноября. К середине первого зимнего месяца работы будут завершены. На прошлой неделе во дворах жилых домов в Октябрьском районе высадили различные лиственные деревья, включая липы и рябины.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1490 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы