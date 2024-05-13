Новые канатные дороги появятся в Кабардино-Балкарии

В три раза вырастет число канатных дорог в Кабардино-Балкарии в ближайшие пять лет. Всего в регионе будет к 2030 году функционировать 12 канаток.

Канатных дорог в Кабардино-Балкарии станет значительно больше в ближайшие годы, о планах по строительству новых подъемников, которые пользуются спросом у туристов, рассказала официальный представитель минкурортов КБР Ольга Погребняк.

"К 2030 году планируем увеличить количество канатных дорог до 12, сейчас их четыре"

– Погребняк

В регионе намерены развивать ранее недоступные туристам территории, создавать новые туристические локации.

В планах также строительство новых отелей и баз отдыха. К 2030 году количество средств размещения в республике возрастет до 5 тысяч.

Турпоток в КБР растет опережающими темпами - в 2023 году была достигнута цель 2027 года - 1,5 млн гостей. Ожидается, что через пять лет турпоток будет на уровне 2,5 млн человек.