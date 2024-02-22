На Ставрополье упала годовая инфляция

Экономисты констатируют падение годовой инфляции на Ставрополье. Это связно с падением потребительского спроса.

Специалисты Банка России проинформировали о падении годовой инфляции на Ставрополье: в январе текущего года этот показатель составил 8,3%, что на 0,2% меньше, нежели в декабре прошлого года.

Экономисты отмечают, что к падению инфляционных показателей привело сокращение спроса потребителей. Иными словами жители региона стали меньше покупать товаров.

«В минувшем январе ставропольцы были еще более сдержаны в таких покупках, чем год назад»

– управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Также регулятор отмечает, что в регионе замедлился – по сравнению с 2023 годом – рост цен на яйца и огурцы. Отмечается, что это связано с появлением тепличных огурцов и импортных яиц.