Антитеррористические учения пройдут в Ставрополе

В столице Ставропольского края состоятся антитеррористические учения. Сотрудники силовых ведомств отработают навыки взаимных действий. Они пройдут с 29 февраля по 1 марта.
В Ставрополе состоятся антитеррористические учения с участием силовиков, сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Работники силовых министерств в ходе мероприятий будут отрабатывать навыки взаимных действий. Учения пройдут с 29 февраля по 1 марта.
Оперштаб призвал жителей не мешать проведению учений, сохранять спокойствие и выдержку, а также не распространять ложную информацию.