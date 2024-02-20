Вестник Кавказа

Антитеррористические учения пройдут в Ставрополе

Антитеррористические учения пройдут в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Ставропольского края состоятся антитеррористические учения. Сотрудники силовых ведомств отработают навыки взаимных действий. Они пройдут с 29 февраля по 1 марта.

В Ставрополе состоятся антитеррористические учения с участием силовиков, сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Работники силовых министерств в ходе мероприятий будут отрабатывать навыки взаимных действий. Учения пройдут с 29 февраля по 1 марта.

Оперштаб призвал жителей не мешать проведению учений, сохранять спокойствие и выдержку, а также не распространять ложную информацию.

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