Ограничения на весеннюю охоту продлены на Ставрополье

Охота на различных птиц будет запрещена весной 2024 года, так же, как и в прошлом году, на Ставрополье. Причина запрета – необходимость восстановления животного мира после гибели 10 тыс животных два года назад.

Запрет на весеннюю охоту на птицу продолжит действовать в Ставропольском крае в этом году, заявил глава краевого Минприроды Роман Коврыга.

Он напомнил, что в конце 2022 - начале 2023 года в регионе погибли порядка 10 тыс самых разных животных, причем сильнее всего пострадали именно птицы. Тогда региональный Совета по охоте решил ввести запрет на охоту весной на водоплавающую птицу.

"С учетом проблематики и в этом году, весеннюю охоту на водоплавающую и боровую [лесную – ред.] птицу в 2024 году не планируем проводить"

– Роман Коврыга

Напомним, экологическая трагедия произошла в Ставропольском крае в 2022-2023 годах. Использование в сельском хозяйстве для борьбы с аномально расплодившимися грызунами опасных препаратов, да еще и в противоречии с правилами, привело к масштабной гибели зверей и птиц. Погибли лисы, зайцы, фазаны, чайки и даже тысяча краснокнижных серых журавлей, которые остановились на Ставрополье по пути на юг. Тела животных находили сотнями и даже тысячами.

Чтобы спасти природу и одновременно помочь фермерам, власти решили снабжать аграриев безвредными для других животных средствами против мышей. Программа реализуется до сих пор.