Стоит ли ехать на орлиную охоту в Монголию

Эти земли у многих ассоциируются со стремительно разраставшейся империей под властью Чингисхана. Сегодня более 90% населения страны составляют монголы, а 10% множество этнических групп, в том числе казахи, которые сохраняют старинную традицию орлиной охоты, напоминающую сюжет какого-то исторического фильма. По сути, охота с орлами (беркутами) – форма соколиной охоты, традиционная для евразийской степи. Охотники принимают участие в соревнованиях в Монголии или в соседних странах, например в Казахстане.
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История орлиной охоты
В прошлом орлов дрессировали, чтобы выжить в суровом климате. Сегодня этих птиц для охоты используют гораздо реже, но сохраняют древнюю традицию. Для дрессировки орлов забирают из гнезд в молодом возрасте. Берут в основном птенцов женского пола, так как считается, что в охоте самки искуснее самцов. Охотник дрессирует птиц, приучая к жизни в неволе.
Птицы могут заниматься охотой до 15 лет (в дикой природе они живут около 23 лет, а в зоопарках до 60). Потом орлов выпускают обратно в дикую природу. После того, как птицу отпускают на волю, чтобы та смогла построить свою семью, охотник обычно никогда больше не видит своего питомца.
Эта практика также помогает в сохранении птиц. Так, во многих странах орлы внесены в Красную книгу. Считается, что в свои уязвимые годы птенцы как раз оказываются у дрессировщиков, что позволяет им избежать опасностей, которые их могут поджидать в дикой природе. Когда орлов выпускают, они все еще способны выжить в дикой природе, как и любая другая хищная птица.
Поездки к орлам
Охотники часто кочуют и живут в традиционных жилищах. Место их проживания может часто меняться. Это как правило жилище в отдаленных районах - без дорог, без электричества (оно может ограничиваться солнечной панелью для зарядки телефонов) и без водопровода.
Однако подобная поездка - это тот опыт, который бывает раз в жизни, и каждый любящий приключения путешественник может это попробовать.
Посетители могут облачиться в традиционную одежду и подержать на руке могучего орла.
Края охотников можно посетить самостоятельно, однако лучше всё-таки с экскурсией. Чтобы добраться туда, обычно приходится ехать по бездорожью. Поскольку такие охотники живут достаточно далеко от столицы, Улан-Батора, экскурсии к ним обычно становятся частью гораздо более крупных турпакетов по Монголии.