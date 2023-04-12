На больничные койки в Актау попали с отравлением 16 врачей

Опубликовано: 13:15, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятьдесят медиков получили отравление, собравшись в одном из ресторанов города на ауызашар – вечернее разговение во время исламского месяца Рамадан. Шестнадцати из них пришлось обратиться к коллегам для получения медицинской помощи.

В казахстанском Актау произошло массовое отравление врачей, все они почувствовали недомогание после вечернего разговения (ауызашара) в одном из городских ресторанов. С жалобой на боли в животе в больницу обратились 16 человек, сообщает региональный портал Lada.kz.

У пациентов наблюдались все симптомы острой кишечной инфекции, десятерых из них пришлось госпитализировать. Взяты анализы, результаты которых станут известны в течение трех-четырех дней. Угрозы жизни нет, большинство отравившихся медиков жалуются на боль в животе, - рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова.

Сейчас врачи Актау проясняют ситуацию, поскольку произошедшее – ЧП для них: отравились 50 человек, все они медики, и у каждого по 150 пациентов, которые остались без врачебной поддежрки, поведала Атажанова.

По данным городского акимата, на ауызашар были приглашены не только врачи из Актау, но и из близлежащих районов.