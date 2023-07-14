Курортный сезон в Сочи может продлиться до ноября

Опубликовано: 14:58, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный сезон в Сочи может продлиться в этом году до поздней осени. Это станет возможным в случае благоприятной погоды

В Сочи в случае благоприятных погодных условий может продлиться курортный сезон. Об этом рассказали в администрации города.

"Учитывая, что температура морской воды ставит рекордные отметки, составляет 26 градусов, предрекают, что бархатный сезон продлится с сентября до середины, а может быть, до конца октября"

– сказал руководитель департамента туризма и потребительской сферы

По словам Кирилла Ярыша, в этом случае количество посетивших город туристов достигнет прогнозируемых 4,5 млн. Он обратил внимание на то, что к концу года эта цифра может достигнуть 7,4 млн.

Кроме того, чиновник поведал, что гости курорта в основном выбирают пляжный отдых, однако растет также спрос на горные прогулки, экскурсии по городу и экстремальный отдых.