Курортный сезон в Сочи может продлиться до ноября

Курортный сезон в Сочи может продлиться в этом году до поздней осени. Это станет возможным в случае благоприятной погоды
В Сочи в случае благоприятных погодных условий может продлиться курортный сезон. Об этом рассказали в администрации города.
"Учитывая, что температура морской воды ставит рекордные отметки, составляет 26 градусов, предрекают, что бархатный сезон продлится с сентября до середины, а может быть, до конца октября"
– сказал руководитель департамента туризма и потребительской сферы
По словам Кирилла Ярыша, в этом случае количество посетивших город туристов достигнет прогнозируемых 4,5 млн. Он обратил внимание на то, что к концу года эта цифра может достигнуть 7,4 млн.
Кроме того, чиновник поведал, что гости курорта в основном выбирают пляжный отдых, однако растет также спрос на горные прогулки, экскурсии по городу и экстремальный отдых.