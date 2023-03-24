Кубань встретит Новый год лавинной опасностью

Штормовое предупреждение начнет действовать завтра в горах Краснодарского края. Информацию о нем распространило региональное МЧС.

Опасная погода ожидается на Кубани в ближайшие дни, предупредили спасатели.

В министерстве уточнили, что жителям и гостям региона угрожает сход лавин. Лавиноопасность останется в силе в течение трех дней: с 30 декабря до 1 января.

Лавины могут сойти в горах на высоте более 2 тыс м на территории Краснодарского края, а также Адыгеи. Исключение составляет Сочи: город-курорт не входит в зону ответственности ведомства.

Спасатели настоятельно рекомендуют при снегопаде и в целом во время плохой погоды отказаться от прогулок в горах.