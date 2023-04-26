Крым предупредили о ливнях и ветре

Опубликовано: 13:14, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму пройдут ливневые дожди, усилится ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГУ МЧС Крым проинформировала о том, что республике начнутся ливневые дожди, а ветер усилится до 20 м/с. Это связано с прохождением холодного фронтального раздела. В республике объявлено штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 27 апреля, в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с"

– говорится в сообщении.

В экстренном ведомстве не исключили возможности подтопления территорий. Кроме того, возможны происшествия в Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Спасатели подчеркивают, что нахождение в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.