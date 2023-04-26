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Крым предупредили о ливнях и ветре

Крым предупредили о ливнях и ветре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму пройдут ливневые дожди, усилится ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГУ МЧС Крым проинформировала о том, что республике начнутся ливневые дожди, а ветер усилится до 20 м/с.  Это связано с прохождением холодного фронтального раздела. В республике объявлено штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 27 апреля, в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с"

– говорится в сообщении.

В экстренном ведомстве не исключили возможности подтопления территорий. Кроме того, возможны происшествия в Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Спасатели подчеркивают, что нахождение в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение 

В Крыму объявлено штормовое предупреждение 

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