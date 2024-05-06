Красная Поляна закрыла канатные дороги

Всесезонный курорт в Сочи "Красная Поляна" остановил работу канатных маршрутов в связи с регламентными работами. Добраться до вершины туристы смогут на бесплатном трансфере.

"Красная Поляна" закрыла часть канатных дорог на профилактические работы. Информацию об этом распространили в пресс-службе курорта.

Сообщается, что подъемники не будут работать до конца месяца. При этом все желающие смогут воспользоваться бесплатным автобусом, который будет отвозить отдыхающих на высоту 960 м над уровнем моря.

С сегодняшнего дня на курорте также закрыта канатка, которая доставляет на высоту 2200 м.

Также с начала мая закрыты маршруты, который доставляют до локаций Цирк-2 и Черная пирамида.

По данным пресс-службы курорта, для туристов остаются открыты несколько канатных маршрутов.

"Для всех гостей курорта с 15 апреля доступны канатные дороги восточного сектора: Восточный лес, Старт чемпиона, Водопад Поликаря"

– пресс-служба курорта "Красная Поляна"