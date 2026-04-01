Израиль атаковал пусковые установки и склады "Хезболлы"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле сообщили об ударах по пусковым установкам и складам "Хезболлы". Все эти объекты находятся в нескольких районах Ливана.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по пусковым установкам и складам оружия радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом рассказали 6 апреля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти объекты были атакованы в рамках продолжающихся усилий по нанесению ущерба инфраструктуре "Хезболлы" и укреплению линии передовой обороны.

В сообщении уточняется также, что целью ударов стали расположенные в нескольких районах склады оружия, которые были замаскированы зданиях и объектах гражданской инфраструктуры.

"Террористическая организация "Хезболла" цинично использует гражданское население Ливана для совершения террористических атак против израильских граждан и войск ЦАХАЛ. Перед каждым из ударов были приняты меры для максимального снижения ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные"

– армейская пресс-служба

В ЦАХАЛ добавили, что проводят решительные операции против "Хезболлы" в ответ на ее сознательное решение атаковать Израиль от имени террористического режима Ирана.

