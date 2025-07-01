Вестник Кавказа

Икрам Алискеров проведет бой на турнире UFC в октябре

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Икрам Алискеров выступит на октябрьском турнире UFC в Абу-Даби. На счету россиянина 16 побед и 2 поражения в ММА.

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров примет участие в октябрьском турнире UFC в Абу-Даби.

Соперником представителя средней весовой категории станет представитель Южной Кореи Юн Йон Пак. Бой пройдет 25 октября.

Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру Алискеров одержал 16 побед и потерпел два поражения. В UFC он провел пять боев, три из которых завершил в свою пользу.

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