Икрам Алискеров проведет бой на турнире UFC в октябре

Икрам Алискеров выступит на октябрьском турнире UFC в Абу-Даби. На счету россиянина 16 побед и 2 поражения в ММА.
Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров примет участие в октябрьском турнире UFC в Абу-Даби.
Соперником представителя средней весовой категории станет представитель Южной Кореи Юн Йон Пак. Бой пройдет 25 октября.
Стоит отметить, что за свою профессиональную карьеру Алискеров одержал 16 побед и потерпел два поражения. В UFC он провел пять боев, три из которых завершил в свою пользу.