Чемпион UFC Мераб Двалишвили защитит свой титул в бою с Кори Сэндхэгеном

UFC объявила имя очередного соперника грузинской "машины" Мераба Двалишвили – его бой с претендентом на титул чемпиона американцем Кори Сэндхэгеном пройдет на арене T-Mobile в Неваде осенью 2025 года.

Нынешней осенью лучший боец Ultimate Fighting Championship (UFC), международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам по всему миру, грузинская "машина" Мераб Двалишвили выйдет в октагон на турнире UFC 320 в Неваде, чтобы защитить свой титул чемпиона, сообщается в социальных сетях UFC.

Грузинскому бойцу, признанному лучшим в нынешнем 2025 году по версии американской телекомпании ESPN, 5 октября на арене T-Mobile в Неваде предстоит провести схватку за титул с американцем Кори Сэндхэгеном, на счету которого 18 побед и 5 поражений, передает Sputnik Грузия.

Главным поединком турнира станет бой в Лас‑Вегасе, который проведут россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра. Также в октагоне сойдутся чех Иржи Прохазки и американец Халил Раунтри, говорится в сообщении.