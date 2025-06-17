Еще один россиянин перебрался в UFC

Боец Сайгид Изагахмаев будет выступать в UFC. Он будет драться в полусреднем весе. Первый бой состоится через несколько месяцев.

Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Сайгид является спортсменом команды Хабиба Нурмагомедова. Известно, что экс-звезда ММА поспособствовал подписанию бойца в промоушен.

Изагахмаеву 33 года, за свою спортивную карьеру он провел 23 поединка. На своем счету он имеет 21 победу и 2 поражения. В UFC боец будет выступать в полусредней весовой категории.

Стоит добавить, что выход Сайгида в клетку запланирован через несколько месяцев.