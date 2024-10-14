Хабиб допустил завершение карьеры Махачева через два года

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев завершит карьеру в ММА через полтора-два года. Следующим соперником россиянина станет Джек Делла Маддалена.

Бывший чемпион UFC среди легковесов россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал предположительные сроки завершения карьеры действующего бойца промоушена Ислама Махачева.

По его словам, это случится через полтора-два года. Нурмагомедов напомнил, что в октябре Махачеву исполнится 34 года. Он добавил, что "когда подходит время, надо заканчивать".

Хабиб рассказал, что завершил карьеру в 32 из-за ситуации в жизни. При этом спортсмен подчеркнул, что он "даже толком не начал".

Нурмагомедов добавил, что в 35 лет лучше заканчивать карьеру и давать дорогу молодым.

Ранее он заявил, что Махачев в ноябре подерется с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Деллой Маддаленой.