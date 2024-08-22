Хабиб анонсировал новый бой Ислама Махачева

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев подерется в ноябре. Его соперником станет чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал чемпионский поединок бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.
По словам спортсмена, экс-обладатель пояса в легком весе проведет свой следующий поединок 15 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden в рамках турнира UFC 322.
Ислам сразится с действующим чемпионом в полусредней весовой категории австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Хабиб добавил, что договоренность с промоушеном достигнута.
В мае этого года Махачев принял решение оставить чемпионский титул в легком весе и перебраться в полусредний.