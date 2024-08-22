Вестник Кавказа

Хабиб анонсировал новый бой Ислама Махачева

Хабиб анонсировал новый бой Ислама Махачева
© Фото: соцсети Ислама Махачева
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Ислам Махачев подерется в ноябре. Его соперником станет чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал чемпионский поединок бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

По словам спортсмена, экс-обладатель пояса в легком весе проведет свой следующий поединок 15 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden в рамках турнира UFC 322.

Ислам сразится с действующим чемпионом в полусредней весовой категории австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Хабиб добавил, что договоренность с промоушеном достигнута.

В мае этого года Махачев принял решение оставить чемпионский титул в легком весе и перебраться в полусредний.

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