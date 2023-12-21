Горную Кубань начало штормить

Снег, дождь и гроза прогнозируются в горных и предгорных районах Краснодарского края. Также спасатели предупреждают о подъеме уровня рек.

Спасатели предупредили гостей и жителей Краснодарского края, что в горах и предгорьях региона резко испортилась погода: начались сильные дожди, снег, возможна гроза.

«Вечером и до конца суток 2 января, а также в течение 3-5 января местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, в предгорьях и горах сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с»

– ГУ МЧС Краснодарского края.

Также синоптики предупреждают о том, что в связи с осадками резко повысится уровень воды в реках.

Сегодня в Краснодаре столбики термометров будут подниматься до +14 градусов, переменная облачность, возможны дожди.