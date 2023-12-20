Жителей и гостей Кабардино-Балкарии предупредили о ветре и снегопаде

Уже завтра, 26 декабря, в Кабардино-Балкарии начнет дуть очень сильный ветер, скорость которого будет достигать 30 м/с, и пойдет снег, предупредили синоптики.

В Кабардино-Балкарии (КБР) объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать три дня подряд, с 26 по 28 декабря: в регионе ожидаются сильный ветер и снег, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предгорных и горных районах КБР местами ожидаются очень сильный южный и юго-восточный ветер до 30 м/с, а также осадки в виде мокрого снега и очень сильный снег"

- МЧС по КБР

Жителей и гостей региона призвали проявлять особую осторожность, поскольку непогода может стать причиной разнообразных происшествий, связанных с повреждением линий электропередачи, а также нарушением работы ЖКХ республики, передает "Интерфакс".