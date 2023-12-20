В Кабардино-Балкарии объявили экстренное предупреждение из-за лавин

До среды в горах КБР будет существовать риск возникновения лавин. Граждан просят не ходить в горы без надобности.

Вечером 25 декабря, а также до конца завтрашнего дня в горах Кабардино-Балкарии будет лавиноопасно. Об этом рассказали в управлении МЧС по региону.

В связи с этим министерство объявило экстренное предупреждение.

Ожидается, что опасность схода лавин будет сохраняться 25 и 26 декабря.

В ведомстве предупреждают местных жителей и туристов о возможных ЧС и ЧП различного характера. Гражданам также рекомендуют отказаться от походов в горы во время снегопада и непогоды.