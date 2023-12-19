Вестник Кавказа

Курорты Сочи открываются после шторма

Курорты Сочи открываются после шторма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжные курорты Сочи возобновляют свою работу после закрытия из-за возможного схода лавин.

Трассы и канатные маршруты на горнолыжных курортах Сочи начинают возобновлять свою работу, но только частично.

Сейчас на курорте "Роза Хутор" открыты пять горнолыжных маршрутов.

"За прошедшую ночь в горах выпало до 40 см снега. Для обеспечения безопасности гостей решение по открытию трасс для катания принимается только после обследования их состояния и по итогам заключения противолавинной службы курорта"

– пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Отмечается, что курорт "Красная Поляна" все еще не открыл трассы для катания.

"Трассы пока закрыты из-за лавинной опасности, а канатные дороги — "Красная поляна", "Реликтовый лес" и "Вершина" работают"

— пресс-служба курорта "Красная Поляна"

Также сообщается, что трассы "Газпром Лаура" закрыты, но один канатный маршрут продолжает свою работу.

Накануне в Сочи было объявлено предупреждение о возможном сходе лавин в горах, а также сильном снеге и ливнях на побережье Черного моря.

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