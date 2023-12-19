Вестник Кавказа

К Сочи приближается новый шторм

К Сочи приближается новый шторм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штормовое предупреждение из-за ливней и шквала объявлено в Сочи. Непогода начнется в ночь на вторник.

Курортный Сочи снова откажется во власти ненастья.

В ночь на 26 октября и в первой половине дня на побережье прогнозируются обильные осадки - ливни с грозами, а в горах и предгорьях - снег. Ветер в порывах будет достигать 18 м/с, над морем могут формироваться смерчи (участок Магри-Веселое). Есть вероятность неблагоприятного подъема уровня водя в реках.

Предупреждение из-за непогоды действует до конца суток 26 декабря.с

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