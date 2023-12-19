Лавины закрыли горнолыжные трассы в Сочи

Горнолыжные курорты Сочи сегодня закрыли трассы для катаний из-за повышенной лавинной опасности.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется. Приносим извинения за возможные неудобства, и обращаем ваше внимание на то, что безопасность наших гостей является нашим первостепенным приоритетом"
– пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Подобные сообщения поступили от горнолыжных курортов "Красная Поляна" и "Газпром Альпика".
Власти курортов обещают сообщить об открытие трасс, как только позволят погодные условия.
Отмечается, что в течение еще суток на территории горного кластера Сочи может наблюдаться ухудшение погоды.
Метеослужбы обещают в этих районах мокрый снег, который будет налипать на проводах и деревьях, а также сильный гололед и ветер.