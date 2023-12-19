Вестник Кавказа

Лавины закрыли горнолыжные трассы в Сочи

Лавины закрыли горнолыжные трассы в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Сочи было объявлено о возможном сходе лавин. Из-за этого все горнолыжные трассы курорта были закрыты.

Горнолыжные курорты Сочи сегодня закрыли трассы для катаний из-за повышенной лавинной опасности. 

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется. Приносим извинения за возможные неудобства, и обращаем ваше внимание на то, что безопасность наших гостей является нашим первостепенным приоритетом"

– пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Подобные сообщения поступили от горнолыжных курортов "Красная Поляна" и "Газпром Альпика".

Власти курортов обещают сообщить об открытие трасс, как только позволят погодные условия.

Отмечается, что в течение еще суток на территории горного кластера Сочи может наблюдаться ухудшение погоды.

Метеослужбы обещают в этих районах мокрый снег, который будет налипать на проводах и деревьях, а также сильный гололед и ветер.

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