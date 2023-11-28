Курорт "Эльбрус" закрывают второй день подряд из-за непогоды

Из-за снега и лавиноопасности курорт "Эльбрус" все еще недоступен для посещения. Накануне он был закрыт из-за резко испортившейся погоды.

Курорт "Эльбрус" недоступен для посетителей второй день подряд. Об этом сказано в Telegram-канале администрации курорта.

"В связи с усилением снега и лавинной опасностью канатные дороги и трассы сегодня закрыты. (...) Безопасность – важнее всего"

– администрация курорта

В субботу горнолыжная инфраструктура курорта была закрыта на фоне резкого ухудшения погоды.

Ранее региональное управление МЧС предупредило местных жителей и туристов о риске возникновения лавин в горах КБР. Предупреждение будет действовать до 25 декабря включительно.