Горнолыжный курорт "Эльбрус": открылась новая трасса

Новая трасса заработала на курорте "Эльбрус" в преддверии старта зимнего сезона. Маршрут стартует на станции "Гарабаши", финишная точка – станция "Мир".

На курорте "Эльбрус" в КБР создана новая трасса, по ней уже можно прокатиться в тестовом режиме, рассказали в администрации курорта.

"Открываем верхнюю очередь "Гарабаши-Мир" (3 847 - 3 500 м). Все канатные дороги работают в штатном режиме. Пока открыта только она - действует тариф тестовых катаний "Промо"

– курорт

Цена ски-пасса сегодня составляет от 1350 рублей за ребенка до 13 лет и до 2050 рублей за взрослого.

В администрации добавили, что завтра, если не помешают метеоусловия, начнет работать трасса "Мир-Кругозор" (3,5 тыс - 3 тыс м).

Полное открытие курорта, когда заработают все трассы, намечено на 1 декабря.

В руководстве "Эльбруса" уточнили, что на данный момент погода на курорте не мешает его работе, однако в ближайшее время из-за снегопада ситуация может ухудшиться: большое количество снега вызовет лавинную опасность. Не исключена остановка канатной дороги.