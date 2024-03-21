Главного инженера водоканала подозревают в крупной взятке на Ставрополье

Сотрудник окружного водоканала на Ставрополье стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении крупной взятки.

В Ставропольском акре возбудили уголовное дело на главного инженера Изобильненского водоконала. Об этом информирует управление ФСБ по региону.

Там отметили, что ранее в этом месяце мужчина взял у бизнесмена 500 тыс рублей, пообещав за это не составлять акт об обнаруженных неисправностях в работе прибора потребления воды, установленного на принадлежащей предпринимателю автомойке.

Инженер был задержан в момент передачи денежных средств, после этого его заключили под стражу. Ведется следствие.