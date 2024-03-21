Вестник Кавказа

Главного инженера водоканала подозревают в крупной взятке на Ставрополье

Главного инженера водоканала подозревают в крупной взятке на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудник окружного водоканала на Ставрополье стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении крупной взятки.

В Ставропольском акре возбудили уголовное дело на главного инженера Изобильненского водоконала. Об этом информирует управление ФСБ по региону.

Там отметили, что ранее в этом месяце мужчина взял у бизнесмена 500 тыс рублей, пообещав за это не составлять акт об обнаруженных неисправностях в работе прибора потребления воды, установленного на принадлежащей предпринимателю автомойке.

Инженер был задержан в момент передачи денежных средств, после этого его заключили под стражу. Ведется следствие.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1545 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии

Двух мужчин подозревают в присвоении государственных земель в Ингушетии

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Полицейские спасли жительницу Нальчика от банковских мошенников

Полицейские спасли жительницу Нальчика от банковских мошенников

Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна

Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы