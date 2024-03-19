Вестник Кавказа

Руководитель предприятия возглавлял преступную банду на Ставрополье

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае осудили за создание банды руководителя местного предприятия. Он проведет в колонии более 10 лет.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении мужчины, создавшего преступное сообщество. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Следствие утверждает, что 49-летний местный житель основал банду, в которую привлек по меньшей мере 12 человек.

С начала 2018 года по октябрь 2021 года члены сообщества обманули двух человек. Суммарно они получили от потерпевших 28,5 млн рублей за то, что пообещали помочь с овобождением родственника и добиться как можно более мягкого наказания по уголовному делу.

В ходе расследования было установлено, что основатель сообщества возглавляет автотранспортное предприятие, на территории которого находится цех по переработке и расфасовке марихуаны.

Суд назначил главарю банды 14 лет колонии строгого режима. Приговоры также вынесли в отношении 5 его подельников. Они будут находиться в исправительных колониях строгого и общего режимов от 7,5 до 11 лет.

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