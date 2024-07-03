Вестник Кавказа

Газовики предупредили Краснодар об отключениях газа

Газовики предупредили Краснодар об отключениях газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На 20 дней будет отключен газ для тех жителей Краснодара, чье газовое оборудование не прошло техосмотр. Отключения начнутся уже в четверг, 11 июля.

Жители Краснодара были предупреждены о возможном отключении газа в связи с тем, что многие из них не проводили техническое обслуживание газового оборудования более года.

«Около 50 тысяч жителей Краснодара получат письма о необходимости проведении техобслуживания. Чтобы избежать отключений, необходимо подать заявку на проведение технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования»

– администрация Краснодара

Тем, кто не предпримет никаких действий, газ будет отключен на 20 дней.  Техническое обслуживание газового оборудования имеет важно для безопасности, так как за годы эксплуатации газовое оборудование изнашивается, возникают износы и поломки, которые могут привести к утечкам газа, авариям и пожарам.

Далее отмечается, что для недопущения отключения газа необходимо соблюдать регламент проведения технического обслуживания газового оборудования. В ином случае нужно обратиться к специалистам для оперативного решения этой проблемы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1755 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Плодовый сад на Кубани скрывал более 60 боеприпасов

Плодовый сад на Кубани скрывал более 60 боеприпасов

На Кубани стартует новый нацпроект «Кадры»

На Кубани стартует новый нацпроект «Кадры»

Газинский вернулся в &quot;Краснодар&quot;

Газинский вернулся в "Краснодар"

Глафировская коса горела на Кубани

Глафировская коса горела на Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы