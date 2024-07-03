Газовики предупредили Краснодар об отключениях газа

На 20 дней будет отключен газ для тех жителей Краснодара, чье газовое оборудование не прошло техосмотр. Отключения начнутся уже в четверг, 11 июля.

Жители Краснодара были предупреждены о возможном отключении газа в связи с тем, что многие из них не проводили техническое обслуживание газового оборудования более года.

«Около 50 тысяч жителей Краснодара получат письма о необходимости проведении техобслуживания. Чтобы избежать отключений, необходимо подать заявку на проведение технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования»

– администрация Краснодара

Тем, кто не предпримет никаких действий, газ будет отключен на 20 дней. Техническое обслуживание газового оборудования имеет важно для безопасности, так как за годы эксплуатации газовое оборудование изнашивается, возникают износы и поломки, которые могут привести к утечкам газа, авариям и пожарам.

Далее отмечается, что для недопущения отключения газа необходимо соблюдать регламент проведения технического обслуживания газового оборудования. В ином случае нужно обратиться к специалистам для оперативного решения этой проблемы.