Эрдоган рассказал о развитии турецкой оборонки

Опубликовано: 19:22, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST, проходящем в Измире, и рассказал о развитии оборонной промышленности страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетил фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Измире, где выступил перед его участниками и гостями.

Турция реализует 850 критически важных проектов в сфере оборонной промышленности, параллельно с успешными шагами в оборонной промышленности растет и объем экспорта страны, отметил Эрдоган в своем выступлении, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Наша цель – довести экспорт оборопрома в текущем году до $6 млрд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Говоря о последних новинках турецкого оборонпрома, президент сообщил, что скоро завершатся испытания новейшего беспилотника Kizilelma, который откроет для турецких военных новые горизонты.