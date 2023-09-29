Эрдоган рассказал о развитии турецкой оборонки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST, проходящем в Измире, и рассказал о развитии оборонной промышленности страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня посетил фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Измире, где выступил перед его участниками и гостями.
Турция реализует 850 критически важных проектов в сфере оборонной промышленности, параллельно с успешными шагами в оборонной промышленности растет и объем экспорта страны, отметил Эрдоган в своем выступлении, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
"Наша цель – довести экспорт оборопрома в текущем году до $6 млрд"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Говоря о последних новинках турецкого оборонпрома, президент сообщил, что скоро завершатся испытания новейшего беспилотника Kizilelma, который откроет для турецких военных новые горизонты.