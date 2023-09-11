В Лондоне покажут военные новинки оборонпрома Турции

Опубликовано: 19:39, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Завтра в Лондоне открывается Международная выставка оборудования для обороны и безопасности DSEI -2023, экспонатами которой станут новинки турецкого оборонпрома.

Свыше 30 предприятий оборонной промышленности Турции покажут свои новейшие разработки на Международной выставке оборудования для обороны и безопасности (DSEI -2023), которая завтра стартует в столице Великобритании.

В работе выставки примут участие ведущие оборонные компании из различных стран мира, свою новую продукцию покажут и турецкие оборонные компании, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Вниманию гостей выставки будет представлена оборонная техника и оборудование крупнейших турецких производителей – таких, как ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz и TAIS.

Поддержку турецим компаниям предоставляет Управление оборонной промышленности Турции и Ассоциация экспортеров оборонной и аэрокосмической промышленности.

Завершится DSEI -2023 15 сентября.