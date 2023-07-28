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Эрдоган пообещал удивить мир новым турецким оружием

Эрдоган пообещал удивить мир новым турецким оружием
© Фото: Anadolu
В ближайшее время Турция покажет всему миру свое новое оружие, которое покажет масштабные перспективы в его разработке, основанные на новейших технологиях, сообщил сегодня на церемонии закрытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF -23 в Стамбуле президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция готовится в скором времени продемонстрировать всему миру новинки оборонной промышленности страны, созданные с использованием самых передовых технологий, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии закрытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF -23 в Стамбуле.

Успех, достигнутый в оборонной промышленности страны, является предвестником того, что Турция может сделать в этой сфере, и он неслучаен: в 2002 году в секторе оборонпрома работали 57 компаний, сегодня их число превысило 2500, а проекты, начатые ранее, будут ускорены, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Новое вооружение будет разрабатываться и производиться в соответствии с запросами Вооруженных сил: так, в стране продолжается разработка первого отечественного боевого самолета KAAN, к концу года он будет готов к летным испытаниям.

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