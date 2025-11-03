ЕК рассказала о плане по либерализации виз с Арменией

Еврокомиссия представила Еревану официальный план действий по либерализации визового режима с Арменией. В Брюсселе также рассказали о значении этого шага.

Европейская комиссия представила властям Армении план по визовой либерализации, соответствующее коммюнике распространила пресс-служба ЕК.

В документе говорится, что старт реализации этого плана станет значимым шагом на пути к полной либерализации виз между Евросоюзом и РА. Документ включает в себя технические и политические условия, выполнение которых Ереван обязан обеспечить до того, как безвиз вступит в силу.

В ЕК выразили надежду, что данный план поможет Армении провести реформы в таких базовых сферах, как безопасность документов для проезда, пограничный контроль, миграция, общественный порядок, внешняя политика и права граждан в Армении.

"Европейская комиссия будет регулярно оценивать прогресс Армении, в том числе посредством регулярных отчетов, для проверки последовательного и эффективного выполнения контрольных показателей, установленных в плане действий"

– ЕК

Член ЕК по внутренним делам и миграции Магнус Брунне высоко оценил план, подчеркнув, что шаги в этой сфере дают больше, чем свобода перемещений: реформы, которые проводит Ереван, позволяют укрепить безопасность ЕС за его пределами.

"Четкая и регулируемая мобильность упрощает законные поездки и способствует предотвращению нелегальной миграции"

– Магнус Брунне