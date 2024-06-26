Девочка погибла под колесами товарняка на Кубани

В Краснодарском крае грузовой поезд сбил ребенка. По факту возбуждено уголовное дело. Местом трагедии стала Полтавская.
Грузовой состав накануне вечером насмерть сбил 10-летнюю жительницу Краснодарского края, начато расследование.
ЧП произошло в понедельник, девочка вместе с отцом пересекала железнодорожные пути на станции Полтавской. Ребенок не успел завершить переход до появления грузового поезда. Машинист сигналил, но наезда на пешехода предотвратить не смог. Девочка погибла на месте.
По факту открыто уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства происшествия.