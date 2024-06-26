Вестник Кавказа

Девочка погибла под колесами товарняка на Кубани

Девочка погибла под колесами товарняка на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае грузовой поезд сбил ребенка. По факту возбуждено уголовное дело. Местом трагедии стала Полтавская.

Грузовой состав накануне вечером насмерть сбил 10-летнюю жительницу Краснодарского края, начато расследование.

ЧП произошло в понедельник, девочка вместе с отцом пересекала железнодорожные пути на станции Полтавской. Ребенок не успел завершить переход до появления грузового поезда. Машинист сигналил, но наезда на пешехода предотвратить не смог. Девочка погибла на месте.

По факту открыто уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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