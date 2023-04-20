«Азербайджанские авиалинии» проведут распродажу билетов 21-24 апреля

Опубликовано: 17:55, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиабилеты со скидкой 25% можно будет купить на рейсы «Азербайджанских авиалиний» 21-24 апреля. Совершить полет по акции можно будет в мае. Распродажа приурочена к празднику Рамазан.

Перевозчик «Азербайджанские Авиалинии» решил поздравить клиентов с Рамазаном, скидками.

Приобрести авиабилет по цене на 25% ниже обычной можно будет с 21 по 24 апреля. Акция распространяется на полеты с 3 по 31 мая. В распродаже участвуют популярные направления. Билеты по выгодной цене предлагаются из Баку в ряд российских городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск; в Стамбул и Анталью; в Дубай; в Алматы и Астану; а также в европейские Париж, Барселону, Милан, Лондон, Вену и Прагу.

Купить билеты по акции можно как в одном направлении, так и туда-обратно. Акция действует при покупке в кассах и у аккредитованных агентов авиаперевозчика.