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В Баку из России появится новый рейс

В Баку из России появится новый рейс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Столицу Азербайджана и Пермь в летнем сезоне соединит прямой рейс. Его анонсировали в "ИрАэро", первый рейс состоится 30 мая.

Жители Перми с 30 мая смогут полететь в Баку прямым рейсом, его запускает авиакомпания "ИрАэро".

Выполнять перелеты перевозчик будет на лайнерах Superjet.

"Время вылета из Перми - 05:55 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 08:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 00:55 с прибытием в аэропорт Перми в 05:05",

– следует из сообщения.

Ранее данная авиакомпания добавила в расписание рейсы в Баку из Красноярска и Новосибирска.

Летать из Сочи в Баку разрешили &quot;ИрАэро&quot;

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