В Баку из России появится новый рейс

Опубликовано: 18:12, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столицу Азербайджана и Пермь в летнем сезоне соединит прямой рейс. Его анонсировали в "ИрАэро", первый рейс состоится 30 мая.

Жители Перми с 30 мая смогут полететь в Баку прямым рейсом, его запускает авиакомпания "ИрАэро".

Выполнять перелеты перевозчик будет на лайнерах Superjet.

"Время вылета из Перми - 05:55 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 08:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 00:55 с прибытием в аэропорт Перми в 05:05",

– следует из сообщения.

Ранее данная авиакомпания добавила в расписание рейсы в Баку из Красноярска и Новосибирска.